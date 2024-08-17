Новый прорыв: искусственный вулкан раскрывает тайны природных катастроф

В ЛЭТИ создали лабораторный "вулкан" для изучения магмы

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" разработали индукционную печь, позволяющую изучать газодинамические и физико-химические процессы, происходящие при выбросе магмы во время извержений вулканов. Это устройство, названное "лабораторным вулканом", воспроизводит экстремальные условия, позволяя моделировать движение газов и выбросы магматических бомб с высокой скоростью.

Фото: PxHere by juant33, CC0

В России существует около 170 вулканов, большинство из которых расположены на Камчатке и Курильских островах. Их извержения представляют серьёзную угрозу для инфраструктуры и здоровья людей, поэтому важно прогнозировать такие события. Однако исследование вулканической магмы в естественных условиях затруднено. В ответ на это учёные из ЛЭТИ предложили альтернативный метод — индукционную плавку в холодных тиглях (ИПХТ).

В их установке, с температурой расплава до 2400 °C и высотой ванны расплава магмы 64 см, проводятся эксперименты по физическому моделированию вулканических процессов. Данные исследования помогут учёным лучше понять и прогнозировать поведение вулканов, что может иметь важное значение для предотвращения разрушений и минимизации ущерба.

В дальнейшем планируется использовать сейсмические приборы и скоростные видеокамеры для более детального изучения этих процессов.

Уточнения

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) — российское техническое высшее учебное заведение, основанное в 1886 году и специализирующееся в области электротехники.