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Новый прорыв: искусственный вулкан раскрывает тайны природных катастроф

В ЛЭТИ создали лабораторный "вулкан" для изучения магмы
1:30
Наука

Учёные из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" разработали индукционную печь, позволяющую изучать газодинамические и физико-химические процессы, происходящие при выбросе магмы во время извержений вулканов. Это устройство, названное "лабораторным вулканом", воспроизводит экстремальные условия, позволяя моделировать движение газов и выбросы магматических бомб с высокой скоростью.

В ЛЭТИ создали лабораторный "вулкан" для изучения магмы
Фото: PxHere by juant33, CC0

В России существует около 170 вулканов, большинство из которых расположены на Камчатке и Курильских островах. Их извержения представляют серьёзную угрозу для инфраструктуры и здоровья людей, поэтому важно прогнозировать такие события. Однако исследование вулканической магмы в естественных условиях затруднено. В ответ на это учёные из ЛЭТИ предложили альтернативный метод — индукционную плавку в холодных тиглях (ИПХТ).

В их установке, с температурой расплава до 2400 °C и высотой ванны расплава магмы 64 см, проводятся эксперименты по физическому моделированию вулканических процессов. Данные исследования помогут учёным лучше понять и прогнозировать поведение вулканов, что может иметь важное значение для предотвращения разрушений и минимизации ущерба.

В дальнейшем планируется использовать сейсмические приборы и скоростные видеокамеры для более детального изучения этих процессов.

Уточнения

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) — российское техническое высшее учебное заведение, основанное в 1886 году и специализирующееся в области электротехники.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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