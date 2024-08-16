Ужасные условия и тайные послания: что узнали археологи о древнеримской тюрьме в Коринфе

Датские археологи из Копенгагенского университета сделали важное открытие: они обнаружили и расшифровали граффити, оставленные узниками древнеримской тюрьмы в греческом Коринфе. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Hesperia.
Ученые отметили, что тюрьмы существовали почти в каждом римском городе, однако их трудно распознать среди других построек Римской империи. Исследование показало, что найденные записи относятся к V веку нашей эры. Большинство граффити было написано на греческом языке, что отражает тогдашнюю языковую ситуацию в Коринфе, где многие жители уже обратились в христианство.
Содержание надписей выражает жалобы на ужасные условия заключения и проклятия в адрес тюремщиков.
В одной из записей, выцарапанной на каменном полу, говорится: "Пусть восторжествует судьба тех, кто страдает в этом беззаконном месте.
Господи, не прояви милосердия к тому, кто бросил нас сюда". Другие граффити адресованы возлюбленным, оставшимся на свободе.
В одном из них говорится: "Судьба прекрасных девушек, которые любят неженатых мужчин, торжествует".
Археологи также обнаружили изображения игровых досок, что указывает на то, что заключенные проводили время за играми. Исследователи подчеркнули, что условия в римских тюрьмах были крайне суровыми — узники месяцами находились в холодных камерах с минимальным освещением.
Кори́нф (др.-греч. Ϙόρινθος, греч. Κόρινθος, Коринтос) — древнегреческий полис и современный город на Коринфском перешейке, соединяющем материковую Грецию и полуостров Пелопоннес; с запада перешеек омывается водами Коринфского залива, с востока — заливом Сароникосом. Город находится в 78 километрах к юго-западу от Афин; является административным центром одноимённой общины (дима) и периферийной единицы Коринфии в периферии Пелопоннес.
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