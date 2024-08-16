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Взрывная эволюция: как птицы избежали судьбы динозавров

Птицы после апокалипсиса: как метеорит изменил их ДНК и судьбу
1:37
Наука

66 миллионов лет назад метеорит, столкнувшийся с Землёй, вызвал массовое вымирание, которое уничтожило 76% всех живых существ, включая динозавров. Несмотря на масштаб катастрофы, жизнь на планете продолжилась, и на смену динозаврам пришли птицы, которые стали одними из самых успешных потомков древних существ.

Птицы после апокалипсиса: как метеорит изменил их ДНК и судьбу
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Согласно данным портала Science Advances, учёные из Университета Мичигана недавно обнаружили, что изменения в ДНК птиц, произошедшие после этой катастрофы, сыграли решающую роль в их эволюции.

Изучение генетики птиц позволило выяснить, какие именно мутации помогли им пережить это грандиозное событие и развиться в современные виды. Исследования показали, что массовое вымирание в конце мелового периода (событие мел-палеоген или K-Pg) оставило значительный след в генетическом коде птиц.

Учёные проанализировали закономерности молекулярной эволюции и выявили, что в ДНК птиц произошли существенные изменения как в кодирующих, так и в некодирующих участках, включая экзоны, интроны и митохондриальные гены.

Эти эволюционные изменения, возникшие у птиц после массового вымирания, оказали влияние на их размеры, темпы роста и метаболизм. Это свидетельствует о том, что катастрофа 66 миллионов лет назад не только уничтожила множество видов, но и запустила процессы, определившие дальнейшую эволюцию и успех птиц.

Уточнения

Мичига́нский университе́т (англ. University of Michigan; часто сокращается до U of M) — публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Анн-Арбор в штате Мичиган, США. Основан в 1817 году в Детройте, но спустя двадцать лет (в 1837 году) переехал в Анн-Арбор. Мичиганский университет является старейшим университетом в штате, входит в состав так называемой «Общественной лиги плюща» (англ. Public Ivy) и Ассоциации американских университетов, а также имеет два дополнительных кампуса, расположенных в Дирборне и во Флинте. Число ныне живущих выпускников Мичиганского университета превышает 460 тыс. — это один из самых высоких показателей среди университетов мира. Мичиганский университет является одним из ведущих учебных и научных центров США.

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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