Половина мирового океана окажется в кислотной ловушке: что это значит для планеты

The Conversation: кислотный слой займет 51% мирового океана к 2100 году

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда ученых из Университета Норд в Норвегии и Университета Танзании в Австралии установила, что кислотный слой в глубинах мирового океана стремительно увеличивается. Согласно исследованиям, уже к началу следующего века он может покрыть более половины всей водной поверхности планеты. Этот вывод был опубликован на научном портале The Conversation.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, PDM

В глубоких слоях океана, находящихся на глубине более 4 км, высокое давление и низкие температуры создают условия, при которых кальцит (карбонат кальция), составляющий основу раковин моллюсков, начинает растворяться.

Этот уровень, на котором кальцит становится химически нестабильным и растворяется, известен как глубина карбонатной компенсации. Переходная зона, где начинается растворение карбоната кальция, называется лизоклином.

Ученые выявили, что в течение последних 150 лет лизоклин поднялся уже на 100 метров и, вероятно, поднимется еще на несколько сотен метров до конца века. Это означает, что миллионы квадратных километров океанского дна могут подвергнуться изменению, из-за чего известковые отложения станут нестабильными и растворятся.

Если глубина карбонатной компенсации увеличится еще на 320 метров, под нее попадет 51% всей площади океанского дна. Этот процесс окажет негативное влияние на кораллы, мидий и другие организмы, чьи панцири состоят из кальцита.

Также ученые отмечают, что потепление и снижение уровня кислорода в водах низких широт также сокращают пригодное для жизни пространство морских видов. Таким образом, изменение климата сокращает жизненные условия для морской фауны как снизу (из-за подъема глубины карбонатной компенсации), так и сверху (из-за потепления вод).

Наибольший ущерб от этих процессов ожидается на тропических островных государствах, таких как Бермудские острова, где 68% морского дна в исключительной экономической зоне окажется ниже лизоклина.

В то же время Россия столкнется с минимальным воздействием, затронутым будет лишь 0,39% ее исключительной экономической зоны.