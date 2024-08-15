Ночью вам снятся кошмары? Возможно, причина — в одиночестве

Учёные выявили зависимость между уровнем одиночества и частотой ночных кошмаров

3:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили неожиданный аспект человеческой психики, выявив связь между одиночеством и ночными кошмарами. Исследование, опубликованное на 56orb, раскрывает, как социальная изоляция способствует усилению тревожных сновидений.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Давно известно, что кошмары, насыщенные негативными образами, часто сопровождают депрессию и тревожные расстройства. Новые данные показывают, что одиночество может значительно увеличивать частоту и интенсивность таких сновидений, одновременно ухудшая общее самочувствие и качество сна.

Под руководством доктора Колина Хессе из Университета Орегона было проведено исследование, в котором участвовали более 1600 человек в возрасте от 18 до 81 года. Используя специальные методики для оценки уровня одиночества и частоты кошмаров, учёные установили явную корреляцию между социальной изоляцией и тревожными снами.

Профессор Кори Флойд из Аризонского университета, один из авторов исследования, отмечает, что ранее уже обсуждалась возможная связь между одиночеством и ночными кошмарами, но команда решила глубже исследовать эту тему, чтобы лучше понять её механизмы.

Результаты показали прямую зависимость между уровнем одиночества и частотой кошмаров. Социальная изоляция усиливает стресс, который, в свою очередь, способствует увеличению тревожных сновидений. Причём одиночество сильнее влияет на интенсивность кошмаров, тогда как тревожные мысли больше определяют их частоту.

Учёные подчёркивают, что близкие и значимые отношения играют ключевую роль в поддержании психологического благополучия. Недостаток таких связей увеличивает стресс и беспокойство, что, в свою очередь, приводит к более частым и интенсивным кошмарам.

Интересным является эволюционный аспект одиночества, который исследователи рассматривают как сигнал тревоги, указывающий на проблемы в социальных связях, побуждающий человека искать контакты. Этот механизм, возможно, был важен для выживания наших предков.

Таким образом, ночные кошмары могут быть не просто результатом внешних факторов, но и проявлением глубинных эволюционных механизмов. Одиночество, стресс и тревожные мысли могут быть глубоко укоренены в человеческой природе.

Важность социальных связей для общего благополучия человека трудно переоценить. Их отсутствие может привести к страданиям на физическом, эмоциональном и социальном уровнях. В связи с этим борьба с одиночеством может стать эффективным способом снижения частоты ночных кошмаров, что требует дальнейших исследований.

Несмотря на значимость полученных данных, исследование имеет свои ограничения. Учёные подчёркивают, что их выводы носят комплексный характер и не позволяют с полной уверенностью утверждать о наличии причинно-следственной связи между одиночеством и ночными кошмарами. Кроме того, исследование охватывало только взрослую аудиторию, что указывает на необходимость дальнейших исследований, включая анализ содержания кошмаров у различных возрастных групп.

Проблема одиночества стала особенно актуальной в свете пандемии COVID-19, хотя и до неё около половины взрослых американцев страдали от недостатка социальных контактов. Исследования показывают, что социальная изоляция может существенно повысить риск преждевременной смерти и различных заболеваний, таких как сердечные болезни и деменция.

Детали

Одино́чество — состояние одинокого человека. Состояние и ощущение человека, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения.

Кошма́р (фр. cauchemar, от др.-фр. caucher «давить» и mare «ночное привидение») — тревожное, пугающее, страшное сновидение.