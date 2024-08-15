Назван самый "безопасный" алкоголь: откройте для себя напиток долголетия

Исследователи из Автономного университета Мадрида в составе международной научной группы выяснили, что у любителей вина снижена вероятность смертельного исхода от онкологических заболеваний. Также выяснилось, что эти люди реже умирают по причинам, связанным с употреблением алкоголя.
Данные исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open.
В рамках исследования ученые проанализировали состояние здоровья и пищевые привычки 135 103 человек старше 60 лет. Участников разделили на группы в зависимости от количества и типа ежедневно потребляемого алкоголя. Затем исследователи учли социально-экономические и биологические факторы риска для каждой группы и начали наблюдения за испытуемыми.
Результаты показали, что потребление алкоголя в дозах от 2,86 до 20 граммов этанола в день у мужчин и от 2,86 до 10 граммов у женщин повышало риск смертности от онкологических заболеваний среди пожилых людей с уже существующими факторами риска.
Кроме того, у женщин, потреблявших от 10 до 20 граммов спирта ежедневно, и у мужчин, выпивавших от 20 до 40 граммов, был повышен риск смерти от всех причин.
Однако у тех, кто предпочитает вино, был отмечен сниженный риск смертности, связанной с употреблением алкоголя. Также у любителей вина наблюдалась несколько меньшая вероятность смерти от онкологических осложнений.
Детали
Автономный университет Мадрида (исп. Universidad Autónoma de Madrid) — один из лучших автономных университетов Испании, более известный аббревиатурой UAM. UAM — испанский государственный университет, основанный в 1968 наряду с автономными университетами Барселоны и Бильбао (Университет Страны Басков) во время испанских образовательных реформ Испании конца 1960-х и начала 1970-х.
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