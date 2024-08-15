Тайны Атлантиды раскрыты: ученые обнаружили гигантскую затонувшую гору с вулканами

CSIC: в Атлантическом океане обнаружен древний затонувший архипелаг с вулканами

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Испанские ученые из Геологического и горного института Высшего совета по научным исследованиям (CSIC) обнаружили у берегов канарского острова Лансароте затонувшую гору с тремя вулканами. По мнению исследователей, это место напоминает легендарную Атлантиду — мифическую цивилизацию, ушедшую под воду. О находке сообщается на официальном сайте CSIC.

Фото: unsplash.com by Thierry Meier, PDM

Согласно данным команды, диаметр подводной горы составляет 50 километров, а ее основание находится на глубине 2,3 километра ниже уровня океана. Вершину горы назвали Лос-Атлантес.

Гору Лос-Атлантес ученые обнаружили во время исследования морского дна у восточного побережья Лансароте с помощью дистанционно управляемого аппарата.

Исследования показали, что в эоцене (56–34 миллиона лет назад) Лос-Атлантес был архипелагом. Когда активность вулканов прекратилась, лава затвердела и утяжелилась, что привело к погружению островов под воду.

Ученые также установили, что на затонувших островах сохранились пляжи, скалы и песчаные дюны, некоторые из которых находятся всего в 60 метрах под поверхностью океана. В период последнего ледникового периода, когда уровень моря был значительно ниже, эти территории могли быть обитаемы дикими животными.

В 2025 году исследователи планируют новую экспедицию к подводным вулканам Канарских островов.

Детали

Лансароте (исп. Lanzarote) — остров в составе Канарских островов, провинции Лас-Пальмас. Площадь — 845,94 км², население — 141 938 человек (2009). Делится на 7 муниципалитетов, самым густонаселённым из которых является Арресифе — столица острова. Название острова происходит от имени генуэзского купца Ланселотто Малоцелло, который посетил остров в XIV веке. Знаменит «лунными» ландшафтами.

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.