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При взгляде на небо жители Тюменской области онемели от удивления: звездопад и полярное сияние

Полярное сияние озарило небо над Тюменской областью
0:45
Наука

Полярное сияние озарило небо над Тюменской областью в ночь на вторник. Восхитительные кадры собрал в соцсетях nashgorod.ru.

Полярное сияние озарило небо над Тюменской областью
Фото: Типичный краб 86 | Нижневартовск is licensed under public domain

"В областной столице из-за начавшегося вечером ливня разноцветных всполохов на небе видно не было, но сияние можно было наблюдать в Бердюжском и Сорокинском районе", — пишет издание.

Югорчанам повезло больше — в их объективы попало не только полярное сияние, но и вспыхивающие на его фоне метеоры звездопада Персеиды, пик которого пришёлся аккурат на эту ночь.

Редкое для этого региона полярное сияние стало результатом до сих пор продолжающейся мощной магнитной бури, добавляется в материале.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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