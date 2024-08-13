При взгляде на небо жители Тюменской области онемели от удивления: звездопад и полярное сияние

Полярное сияние озарило небо над Тюменской областью

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Полярное сияние озарило небо над Тюменской областью в ночь на вторник. Восхитительные кадры собрал в соцсетях nashgorod.ru.

Фото: Типичный краб 86 | Нижневартовск is licensed under public domain

"В областной столице из-за начавшегося вечером ливня разноцветных всполохов на небе видно не было, но сияние можно было наблюдать в Бердюжском и Сорокинском районе", — пишет издание.

Югорчанам повезло больше — в их объективы попало не только полярное сияние, но и вспыхивающие на его фоне метеоры звездопада Персеиды, пик которого пришёлся аккурат на эту ночь.

Редкое для этого региона полярное сияние стало результатом до сих пор продолжающейся мощной магнитной бури, добавляется в материале.