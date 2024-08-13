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Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября

Эксперт Власов допустил пиратство для противодействия IT-санкциям США
2:12
Наука » Технологии

С 12 сентября вступают в силу новые санкции США, направленные против российского IT-сектора. С приближением этого дня ожидание приобретает всё более тревожный характер. "Россию отключают от интернета: с 12 сентября начнут работать новые санкции США. Google, Gmail и даже WhatsApp — отвалится всё!" — пугают паникёры в телеграме.

Эксперт Власов допустил пиратство для противодействия IT-санкциям США
Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0

О том, чего ждать и к чему готовиться обычным пользователям в РФ, Pravda.Ru узнала у эксперта в области информационной безопасности Александра Власова.

"Я уверен, что все понимают масштаб проблем и работают над этим, особо не афишируя", — ответил он.

"А что касается почт типа Gmail или ещё каких-то сервисов типа Instagram* или запрещённого Facebook*, — надо просто делать своё, чтобы не зависеть от того, выполняет кто-то наши требования или нет, только и всего", — убеждён собеседник издания.

"Я думаю, что мы мало чего почувствуем. Вот нас пугали, что Microsoft отрубит нам все наши эти, чем мы привыкли пользоваться, офисный пакет программ, прям всё-всё-всё, всё, мы помираем — Word и Excel и ещё чем-нибудь пользоваться не сможем. Хочу просто напомнить, что до начала 2000-х годов пользовались спокойно себе нелицензионными программами, взламывали, ломали, и вся страна так жила спокойно. Но есть два пути: первый — не афишируя возвращаться в те, я бы сказал, дремучие времена, но они сами будут виноваты; а ежели действовать по уму, то, что предлагают некоторые депутаты — выйти из всех соглашений об охране интеллектуальной собственности и заняться обратным инжинирингом и всё самим делать", — предложил он.

"Да, ежели подытожить ответ на ваш вопрос — временные трудности есть и будут, но всё зависит от того, насколько чётко, сплочённо и эффективно будут действовать IT-команды, которые остались и работают здесь. Вот и всё", — заключил Александр Власов.

*Instagram и Facebook запрещены в РФ как принадлежащие признанной экстремистской Meta.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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