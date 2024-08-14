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Тайные ритуалы Вавилона: как древние жители пытались спастись от лунных проклятий

Arkeonews: исследователи расшифровали древние вавилонские таблички
0:51
Наука

Исследователи успешно расшифровали древние глиняные таблички времен Вавилонской цивилизации, на которых были записаны тексты о лунных затмениях. Об этом сообщает портал Arkeonews.

Arkeonews: исследователи расшифровали древние вавилонские таблички
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

В статье говорится, что эти таблички с шумеро-аккадской клинописью были найдены более века назад в Ираке и с тех пор хранятся в Британском музее. Несмотря на хорошее состояние находок, их перевод оказался сложным из-за древности языка.

При расшифровке выяснилось, что записи на табличках содержали предсказания и знамения, связанные с лунными затмениями. В Вавилонии верили, что такие затмения предвещали возможные катастрофы, однако жители считали, что с помощью защитных ритуалов можно было предотвратить эти беды и изменить будущее.

Детали

Вавилон
Вавило́н — древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства. Важный политический, экономический и культурный центр Древнего мира, один из крупнейших городов в истории человечества и «первый мегалополис»; известный символ христианской эсхатологии и современной культуры. Руины Вавилона — группа холмов у города Эль-Хилла (Ирак), в 90 километрах к югу от Багдада; объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Источник

Лунное затмение
Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,6 диаметра Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком. В каждый момент затмения степень покрытия диска Луны земной тенью выражается фазой затмения. Источник

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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