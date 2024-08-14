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Генетическая инженерия: как обычный тополь стал суперматериалом будущего

Генетически модифицированная древесина может хранить углерод и сокращать выбросы
1:44
Наука

Учёные из Университета Мэриленда разработали генетически модифицированный тополь, который способен производить высококачественную инженерную древесину без использования химикатов и энергоемких процессов. Традиционная инженерная древесина, несмотря на свои экологические преимущества перед материалами, такими как сталь и бетон, требует сложной обработки с использованием летучих химикатов и значительных энергетических затрат.

Генетически модифицированная древесина может хранить углерод и сокращать выбросы
Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasKabel, CC BY-SA 3.0

Это снижает её устойчивость и экологическую ценность.

Команда исследователей отредактировала ген 4CL1 у тополей, что привело к снижению содержания лигнина на 12,8%. Лигнин является ключевым компонентом древесины, который необходимо удалять для повышения её структурных свойств. Ранее этот процесс требовал применения химикатов, но новая технология позволяет добиться аналогичных результатов без их использования.

В течение шести месяцев модифицированные деревья росли в теплице и не демонстрировали значительных отличий от своих немодифицированных аналогов.

В ходе эксперимента учёные изготовили прессованную древесину из генетически модифицированного тополя и сравнили её с древесиной, полученной традиционными методами. Оказалось, что такая древесина обладает плотностью и прочностью, сопоставимой с химически обработанной древесиной и даже с алюминиевым сплавом 6061.

Это открытие даёт надежду на экологически безопасное производство строительных материалов, способных играть важную роль в снижении углеродного следа.

Детали

Древесина
В обыденной жизни и технике древесиной называют внутреннюю часть дерева, лежащую под корой; в ботанике под древесиной, или ксилемой, подразумевают ткань или совокупность тканей, образовавшихся из прокамбия или камбия. Источник

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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