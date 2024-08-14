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Ваш возраст вас обманывает: эти часы раскрывают правду о вашем теле!

Nature Medicine: 204 белка крови помогают высокоточно оценить биологический возраст
2:01
Наука

Ученые исследовали данные 51 тысячи человек, собранные в рамках трех масштабных исследований, что позволило им создать самые точные на сегодняшний день часы для определения биологического возраста. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Nature Medicine: 204 белка крови помогают высокоточно оценить биологический возраст
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Биологический возраст — ключевой показатель, влияющий на риски развития множества заболеваний. Однако люди одного и того же возраста могут иметь значительные биологические различия.

В рамках нового исследования ученые проанализировали около 3000 белков в крови пациентов из Великобритании. Эти данные позволили разработать модель машинного обучения, которая использует 204 белка для оценки биологического возраста человека.

Новая методика показала высокую точность при оценке биологического возраста участников из Китая и Финляндии, что особенно интересно, учитывая генетические и образные различия между этими странами и Великобританией.

Исследование также выявило, что биологический возраст может отличаться от хронологического на целых 12 лет. Если биологический возраст был выше хронологического, это сопровождалось ухудшением здоровья — сниженной мышечной силой, плотностью костей, функцией почек, когнитивными способностями и другими показателями.

Кроме того, биологический возраст предсказывал вероятность смертельных исходов и развитие 18 основных заболеваний, включая деменцию, сердечные болезни, патологии печени и почек, а также различные виды рака.

Новый инструмент для оценки биологического возраста значительно превосходит предыдущие модели по точности. В будущем, с учетом снижения стоимости анализа белков крови, этот тест может стать широко доступным, что поможет людям жить дольше и поддерживать здоровье, подытожили ученые.

Детали

C-реактивный белок
C-реактивный белок — белок плазмы крови, относящийся к группе белков острой фазы, концентрация которых повышается при воспалении. Играет защитную роль, связывая бактериальный полисахарид Streptococcus pneumoniae. С-реактивный белок используется в клинической диагностике наряду с СОЭ как индикатор воспаления. Источник

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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