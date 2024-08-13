Ученые нашли звезду, которая ломает все известные теории

Ученые обнаружили звезду, опровергающую все теории звездной эволюции

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Флориды сделали удивительное открытие, обнаружив звезду J0524-0336, которая нарушает существующие представления о звездной эволюции. Эта звезда, намного превосходящая Солнце по размерам и светимости, демонстрирует необычно высокое содержание лития — его концентрация в 100 000 раз выше, чем у Солнца. Это открытие ставит под сомнение устоявшуюся теорию, согласно которой звезды по мере старения теряют легкие элементы, такие как литий.

Фото: commons.wikimedia.org by Morigan221, CC BY-SA 3.0

Открытие J0524-0336 произошло в ходе крупного исследования, нацеленного на изучение древних звезд нашей галактики. Ученые использовали спектроскопию для анализа химического состава и были поражены обнаруженным уровнем лития в J0524-0336 — такого не наблюдалось у других звезд, независимо от их возраста.

Это открытие вызывает много вопросов у астрофизиков. Как могла сформироваться звезда с таким уникальным химическим составом? Какие процессы привели к накоплению лития? Исследователи выдвигают различные гипотезы, включая возможность того, что J0524-0336 находится на неизвестной стадии эволюции или получила литий в результате взаимодействия с другим космическим объектом.

Открытие J0524-0336 может существенно повлиять на наше понимание звездной эволюции и процессов нуклеосинтеза во Вселенной. Научная группа под руководством профессора Раны Эззеддин планирует продолжить изучение этой звезды, организовав её непрерывный мониторинг и наблюдения в различных диапазонах электромагнитного спектра.

Эти исследования могут привести к важным новым открытиям и пересмотру существующих теорий об устройстве Вселенной.