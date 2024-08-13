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Новый "умный" инсулин может сократить количество инъекций в 10 раз!

Представлен новый тип инсулина, способный произвести революцию в лечении диабета
1:53
Наука

Исследовательская группа представила новый тип инсулина, который может революционизировать лечение диабета 1-го типа. По данным The Guardian, этот инновационный препарат способен самостоятельно регулировать свою активность в ответ на уровень глюкозы в крови. Такое свойство может сократить частоту инъекций с нескольких раз в день до одного раза в неделю, значительно улучшая качество жизни пациентов с диабетом.

Представлен новый тип инсулина, способный произвести революцию в лечении диабета
Фото: commons.wikimedia.org by Reza babaeian, CC BY-SA 3.0

В настоящее время люди с диабетом 1-го типа вынуждены делать до 10 инъекций инсулина ежедневно, что вызывает физический дискомфорт и требует постоянного контроля уровня сахара в крови, что, в свою очередь, оказывает психологическое давление.

Новый инсулин, получивший название "глюкозочувствительный инсулин" (GRI), активируется только при повышении уровня сахара в крови и остается неактивным при его нормализации, что снижает риск гипогликемии.

GRI разработан международной командой ученых из США, Австралии и Китая, включая специалистов из Стэнфордского университета, университета Монаша и Чжэцзянского университета. Проект получил финансирование в размере около 3,6 миллионов долларов.

Основная цель дальнейших исследований — улучшение характеристик этого "умного" инсулина для более точного и быстрого действия, что снизит нагрузку на пациентов и уменьшит риск осложнений.

Доктор Элизабет Робертсон из Diabetes UK отметила, что ученые стремятся создать инсулин, который будет максимально точно имитировать естественные реакции организма. Внедрение GRI в медицинскую практику может стать значительным прорывом в лечении диабета, облегчая жизнь пациентов и снижая риски, связанные с колебаниями уровня сахара.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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