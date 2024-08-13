Опасность надвигается: Землю сотрясает мощная магнитная буря

ФГБУ ИПГ: на Земле началась мощная магнитная буря

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Мощная магнитная буря охватила Землю, сообщают специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ), ссылаясь на данные ТАСС.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

В данный момент уровень возмущения магнитного поля достиг категории G3 — "сильная" по шкале, включающей пять градаций, где G1 обозначает "слабую", а G5 — "экстремально сильную" бурю.

Специалисты предупреждают, что при таком уровне магнитной активности возможны сбои в работе энергетических систем, такие как "закипание" масляных трансформаторов. Также могут возникнуть перебои в низкочастотной и спутниковой радионавигации, а высокочастотная радиосвязь может быть нарушена.