Учёные обнаружили, что стресс уничтожает полезные бактерии кишечника, приводя к воспалению и снижению иммунной защиты

Cell: стресс ослабляет иммунитет, уничтожая полезные кишечные бактерии

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университетского колледжа Корка (Ирландия) выяснили, что стресс может разрушать бактерии Lactobacillus в кишечнике, которые играют важную роль в защите организма от воспалительных процессов и в регулировании иммунной системы. Эти выводы были опубликованы в журнале Cell.

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Учёные изучили механизмы связи между кишечником и мозгом, уделив особое внимание железам Бруннера, расположенным в стенках тонкого кишечника. Эти железы известны своей функцией выработки слизи и наличием множества нейронов.

В ходе эксперимента исследователи удалили железы Бруннера у мышей. Это привело к исчезновению бактерий Lactobacillus в кишечнике грызунов. В нормальных условиях эти бактерии способствуют выработке белков, которые создают барьер между клетками кишечника, удерживая его содержимое внутри и позволяя питательным веществам проникать в кровь.

Однако при отсутствии Lactobacillus кишечник становится более проницаемым, что позволяет чужеродным молекулам попадать в кровоток, вызывая воспаление и увеличивая риск развития различных заболеваний.

Кроме того, учёные обнаружили, что стресс у мышей вызывал ухудшение иммунной функции, аналогичное тому, что наблюдалось у животных с удалёнными железами Бруннера. Это позволило предположить, что стресс может нарушать работу этих желез, что в свою очередь ослабляет иммунитет.