"Не то, что нынешнее племя": обнаружена тревожная тенденция разницы поколений

Исследования показывают ухудшение здоровья каждого следующего поколения

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В популярной культуре часто поднимается вопрос о том, что каждое новое поколение слабее предыдущего, особенно в вопросах здоровья.

Фото: pixnio.com by Mackey Doug, U.S. Fish and Wildlife Service, PDM

Социологи определяют поколения по времени рождения и общему историко-культурному опыту, который формирует схожие восприятия и проблемы, в том числе связанные со здоровьем.

Исследования показывают, что здоровье действительно ухудшается с каждым новым поколением: растет число людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, гипертония и рак. Например, у миллениалов и представителей поколения Z выше уровень заболеваемости многими видами рака, чем у предыдущих поколений. В то же время продолжительность жизни увеличивается благодаря достижениям в медицине и снижению смертности в раннем возрасте. Однако качество жизни в старости зачастую страдает из-за сидячего образа жизни, плохого питания и стресса, сообщает ТАСС.

Для улучшения здоровья молодежи важно уделять больше внимания профилактике заболеваний и здоровому образу жизни.