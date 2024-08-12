Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбор процессора: Intel Core i5-14600K или AMD Ryzen 5 9600X
Голубика любит кислоту: проверенные способы закисления грунта для этой культуры
Путин одобрил план по мораторию на выплату ипотеки в Курске и Белгороде
Курица в сливочном соусе с огурцами: шикарная идея для воскресного обеда или ужина
Как использовать сыворотки для лица: недельный план ухода и советы по применению
Теннисист Алькарас: для меня сбылась мечта поиграть бок о бок с Рафой
Как заставить себя бегать по утрам
Samsung тестирует One UI 6 Watch на Wear OS 5 с новыми функциями
Мишустин поручил сократить сроки строительных проектов

Уникальная находка в Испании: аномалии зубов раскрыли тайны жизни древних людей

Исследование зубов проливает свет на здоровье древних людей в Испании
1:08
Наука

Палеоантропологи из Universitat Autònoma de Barcelona провели исследование 17 зубов, обнаруженных на археологическом памятнике Бальма-Гиланиа в Испании, датированных около 13 тысяч лет назад, сообщает Archaeological and Anthropological Science.

Исследование зубов проливает свет на здоровье древних людей в Испании
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY 3.0

Исследование позволило выявить, что эти зубы принадлежали как минимум трем людям — двум взрослым и одному ребенку. Один из взрослых, названный Индивидуумом III, страдал от редких зубных патологий, включая кариес, инвагинацию зуба и сохраняющийся молочный резец, что является редкостью. Эти находки не только восстанавливают физическое состояние древних людей, но и дают представление о их поведенческих и культурных практиках, включая возможные погребальные обычаи.

Бальма-Гиланиа, известная своей стратиграфической последовательностью, охватывающей поздний верхний палеолит до раннего голоцена, предоставляет археологам ценную информацию о жизни и адаптации древних охотников-собирателей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк

Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.

В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
В США рассказали об ударе России по доллару
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
На "Армии-2024" представили глубоко модернизированный самолёт Як-130М Дмитрий Плотников Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Как выбрать лучшее мясо для фарша для котлет: советы и нюансы
Как выбрать лучшее мясо для фарша для котлет: советы и нюансы
Последние материалы
Путин одобрил план по мораторию на выплату ипотеки в Курске и Белгороде
Курица в сливочном соусе с огурцами: шикарная идея для воскресного обеда или ужина
Как использовать сыворотки для лица: недельный план ухода и советы по применению
Теннисист Алькарас: для меня сбылась мечта поиграть бок о бок с Рафой
Как заставить себя бегать по утрам
Samsung тестирует One UI 6 Watch на Wear OS 5 с новыми функциями
Мишустин поручил сократить сроки строительных проектов
Генеративный ИИ ускорит трансформацию страховой отрасли к 2032 году
Пушков: церемония закрытия ОИ сохранила скандальную стилистику
Capcom раскрыла новые цифры продаж своих хитов Resident Evil
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.