Уникальная находка в Испании: аномалии зубов раскрыли тайны жизни древних людей

Исследование зубов проливает свет на здоровье древних людей в Испании

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Палеоантропологи из Universitat Autònoma de Barcelona провели исследование 17 зубов, обнаруженных на археологическом памятнике Бальма-Гиланиа в Испании, датированных около 13 тысяч лет назад, сообщает Archaeological and Anthropological Science.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY 3.0

Исследование позволило выявить, что эти зубы принадлежали как минимум трем людям — двум взрослым и одному ребенку. Один из взрослых, названный Индивидуумом III, страдал от редких зубных патологий, включая кариес, инвагинацию зуба и сохраняющийся молочный резец, что является редкостью. Эти находки не только восстанавливают физическое состояние древних людей, но и дают представление о их поведенческих и культурных практиках, включая возможные погребальные обычаи.

Бальма-Гиланиа, известная своей стратиграфической последовательностью, охватывающей поздний верхний палеолит до раннего голоцена, предоставляет археологам ценную информацию о жизни и адаптации древних охотников-собирателей.