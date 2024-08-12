Уникальная находка в Испании: аномалии зубов раскрыли тайны жизни древних людей

Палеоантропологи из Universitat Autònoma de Barcelona провели исследование 17 зубов, обнаруженных на археологическом памятнике Бальма-Гиланиа в Испании, датированных около 13 тысяч лет назад, сообщает Archaeological and Anthropological Science.
Исследование позволило выявить, что эти зубы принадлежали как минимум трем людям — двум взрослым и одному ребенку. Один из взрослых, названный Индивидуумом III, страдал от редких зубных патологий, включая кариес, инвагинацию зуба и сохраняющийся молочный резец, что является редкостью. Эти находки не только восстанавливают физическое состояние древних людей, но и дают представление о их поведенческих и культурных практиках, включая возможные погребальные обычаи.
Бальма-Гиланиа, известная своей стратиграфической последовательностью, охватывающей поздний верхний палеолит до раннего голоцена, предоставляет археологам ценную информацию о жизни и адаптации древних охотников-собирателей.
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