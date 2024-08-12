Российские учёные научились предсказывать вспышки на Солнце за две недели

Российские астрофизики разработали новый метод прогнозирования солнечных вспышек, который позволяет предсказывать их за одну-две недели до события.
Метод основан на анализе хаотического потока солнечного излучения и выделении предвестников вспышек, которые проявляются в виде определенных последовательностей электромагнитных волн. Разработанный подход был запатентован и, несмотря на сложности с обработкой зашумленных данных, эксперты считают его перспективным, сообщают Известия.
Это значительное достижение в науке, которое может помочь предотвратить нежелательные последствия таких вспышек, проявляющиеся на Земле в виде магнитных бурь и сбоев в работе электроники и навигации.
В будущем возможна доработка метода с использованием нейросетей, что позволит повысить точность предсказаний.
Солнечная вспышка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.
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