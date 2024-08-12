Российские учёные научились предсказывать вспышки на Солнце за две недели

Учёные разработали метод предсказания солнечных вспышек за две недели

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские астрофизики разработали новый метод прогнозирования солнечных вспышек, который позволяет предсказывать их за одну-две недели до события.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Метод основан на анализе хаотического потока солнечного излучения и выделении предвестников вспышек, которые проявляются в виде определенных последовательностей электромагнитных волн. Разработанный подход был запатентован и, несмотря на сложности с обработкой зашумленных данных, эксперты считают его перспективным, сообщают Известия.

Это значительное достижение в науке, которое может помочь предотвратить нежелательные последствия таких вспышек, проявляющиеся на Земле в виде магнитных бурь и сбоев в работе электроники и навигации.

В будущем возможна доработка метода с использованием нейросетей, что позволит повысить точность предсказаний.

Солнечная вспышка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.