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Стало известно, когда в России перестанет работать WhatsApp

Политолог Маркелов допустил блокировку WhatsApp после создания ему замены
2:12
Наука » Технологии

WhatsApp заблокируют, когда появится его российский аналог, допустил политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов в разговоре с Pravda.Ru.

Политолог Маркелов допустил блокировку WhatsApp после создания ему замены
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Ранее признанная иноагентом "Вёрстка" сообщила о разработке российского мессенджера на базе "ТамТам" от Mail.Ru Group. Источники издания в VK пояснили, уже осенью WhatsApp заблокируют, поэтому ему готовят замену.

"У нас базовый постулат, по которому принимаются — это же политическое решение, не только экономическое, — политические решения по блокировке каких-то информационных ресурсов (а WhatsApp — это хоть и мессенджер, но тоже информационный ресурс в данном случае: там и рекламка пошла, и всё в оригинальном WhatsApp), то, соответственно, главный тезис один — это некорректная работа с личной информацией потребителя, и это аргумент о том, что небезопасно", — прокомментировал Маркелов.

По его мнению, решение о блокировке будет принято, как только появится альтернатива.

"Почему начали блокировать всякие YouTube, Instagram* и прочее? Потому что появились возможности перетока клиентских баз в российские аналоги, кривые, косые, плохие, хорошие — не в этом дело, просто появились российские аналоги. Всё. Как только появятся аналогичные вещи, связанные хоть с подобием какого-то российского варианта WhatsApp или ещё чего-нибудь, то всё это будет блокироваться", — предрёк собеседник издания.

Он сравнил перспективы дальнейшей работы недружественных интернет-сервисов на территории РФ с приготовлением блюда китайской кухни. "Особенность технологии восточной и китайской кухни — долго маринуется, но потом быстро готовится. То есть еда сутки мочится, но потом минуту готовится во фритюре. Так и здесь. У нас долго-долго в серой зоне эта тема, то есть вбросы, обсуждения, теневые вопросы: "А может нет, да не, показалось", а потом раз в момент — и случилось, как с YouTube сейчас", — заключил он.

*Запрещён в России, потому что принадлежит признанной в РФ экстремистской Meta

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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