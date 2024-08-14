Веганская диета оказалась эффективнее для похудения, чем средиземноморская

Frontiers in Nutrition: веганская диета самая эффективная для похудения

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Веганская диета оказалась более эффективной для похудения, чем средиземноморский тип питания. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition. Учёные выяснили, что соблюдение низкожировой веганской диеты снижает уровень вредных веществ AGE, вызывающих воспаление, на 73%.

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Рацион участников включал большое количество фруктов, овощей, зерновых и бобовых продуктов. В то же время средиземноморская диета, хотя и считается одной из самых полезных в мире, не привела к уменьшению уровня AGE.

AGE (конечные продукты гликирования) представляют собой группу молекул жиров и белков, которые подверглись гликированию, то есть присоединению остатка сахара. Эти вещества могут поступать в организм с пищей, особенно с продуктами животного происхождения, и образуются при термической обработке жирных продуктов. Избыток AGE связан с повышенным риском системного воспаления, ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца.

Исследование также показало, что участники, придерживавшиеся веганской диеты, сбросили в среднем 6 кг, в то время как участники на средиземноморской диете не потеряли в весе.

"Это исследование разрушает миф о том, что средиземноморская диета лучше всего подходит для снижения веса. Выбор низкожировой веганской диеты, которая исключает молочные продукты и масло, часто встречающиеся в средиземноморской диете, помогает снизить потребление вредных AGE, что приводит к значительной потере веса", — отметили авторы.

В рамках эксперимента участников случайным образом распределили на две группы: веганская диета и средиземноморская диета, которые они следовали в течение 16 недель. При этом ни одной из групп не ограничивали потребление калорий. По истечении 16 недель участники вернулись к своему обычному типу питания на месяц, после чего они поменялись диетами на те же 16 недель.

Детали

Веганство

Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей. Термин веганство (англ. veganism) был введён в 1944 году британским общественным деятелем Дональдом Уотсоном при учреждении им Веганского общества. Источник Диета

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Источник