Лошади обладают более развитыми мыслительными способностями, чем считалось

Applied Animal Behaviour Science: лошади осознают последствия своих действий

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых провела исследование, результаты которого показывают, что лошади обладают более развитыми мыслительными способностями, чем считалось ранее. Эти выводы, опубликованные в журнале Applied Animal Behaviour Science, могут существенно изменить наше понимание поведения лошадей и методы взаимодействия с ними.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Changing_of_the_Horse_Guards.jpg by Tristan Surtel, CC BY-SA 4.0

В основе исследования лежала оригинальная игра, разработанная учеными для проверки способности лошадей к планированию и осознанию последствий своих действий. В эксперименте приняли участие двадцать лошадей, и он состоял из трех этапов. Каждый этап был продуман так, чтобы постепенно усложнять задачу и проверять различные аспекты когнитивных способностей животных.

На первом этапе лошадей поощряли лакомством за простое прикосновение к карточке, что помогло им освоить базовые правила игры и создать положительную ассоциацию с процессом. На втором этапе было введено новое условие — "стоп-сигнал" в виде света. Лошади получали вознаграждение только в случае, если касались карточки при выключенном свете.

Интересно, что на этом этапе лошади, казалось, игнорировали новое правило, продолжая касаться карточки независимо от состояния сигнала. Это могло подтвердить традиционное мнение об ограниченных когнитивных способностях лошадей. Однако третий этап эксперимента изменил эту точку зрения.

На заключительном этапе ученые ввели "штраф" за нарушение правил — 10-секундный перерыв в игре, если лошадь касалась карточки при включенном стоп-сигнале. Реакция животных была мгновенной и поразительной: все лошади резко сократили количество ошибок, демонстрируя понимание правил и способность к стратегическому мышлению.

Луиза Эванс, ведущий исследователь из Университета Ноттингем Трент, отметила важность этого открытия:

"Ранее считалось, что лошади просто реагируют на сиюминутные стимулы, не задумываясь о будущем. Наше исследование показывает, что они способны осознавать последствия своих действий и планировать их."

Это изменение в поведении лошадей наводит на мысль, что они не просто механически выполняли действия, а осознавали ситуацию на протяжении всего эксперимента. Возможно, на втором этапе они сознательно игнорировали правила, не видя достаточной мотивации для их соблюдения. Только с появлением негативных последствий лошади продемонстрировали свою способность к адаптации и стратегическому мышлению.