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Как физическое здоровье связано с психическими расстройствами

Nature: как здоровье органов отражается на психическом состоянии
1:56
Наука

Команда ученых из Великобритании и Австралии установила тесную связь между психическим здоровьем человека, состоянием внутренних органов и образом жизни. Исследование, результаты которого были опубликованы на портале Nature, раскрывает сложные биологические взаимосвязи между физическим и психическим состоянием человека.

Nature: как здоровье органов отражается на психическом состоянии
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Научная работа показала, что люди, страдающие хроническими физическими заболеваниями, чаще подвержены депрессии и тревожности. Это подтверждает, что физическое и психическое здоровье взаимосвязаны через общие биологические механизмы. Однако до сих пор оставалось мало информации о том, как мозг участвует в этом процессе.

Исследователи использовали данные мультимодальной визуализации мозга и физиологических маркеров из UK Biobank для изучения состояния семи ключевых органов и систем: сердечно-сосудистой, легочной, опорно-двигательной, иммунной, почечной, печеночной и метаболической. Они обнаружили, что проблемы с этими органами могут негативно влиять на психическое здоровье, вызывая депрессию и тревожность через изменения в мозге.

Кроме того, ученые выявили, что такие факторы, как физическая активность, сидячий образ жизни, питание, качество сна, курение, употребление алкоголя, уровень образования и социально-экономический статус, могут влиять на психическое здоровье через воздействие на физиологию органов и структуру мозга.

Это исследование подчеркивает важность комплексного подхода к поддержанию здоровья, который учитывает не только физическое состояние, но и образ жизни. Это может помочь в разработке эффективных методов профилактики и лечения как физических, так и психических расстройств.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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