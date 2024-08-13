В Хабаровске создана нейросеть для прогнозирования урожайности с точностью до 85%

ТАСС: ТОГУ разработал нейросеть для прогнозирования урожайности

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске разработали нейросеть, которая может прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур с точностью до 85%. Это стало возможным благодаря анализу спутниковых снимков, метеорологических данных и характеристик почвы, как сообщила ТАСС кандидат физико-математических наук и руководитель проекта Эллина Вихтенко.

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"Современные технологии активно проникают во многие сферы, и сельское хозяйство не является исключением. Нейросети предлагают новые подходы к повышению эффективности сельхозпроизводства, увеличению урожайности и устойчивости аграрного сектора. Наше решение позволяет прогнозировать урожайность различных культур с точностью до 85%," — рассказала Вихтенко.

Разработанная нейросеть способна предсказывать урожайность таких культур, как картофель, ячмень, пшеница, овес, гречиха и соя. Для этого ученые собрали и обработали большой объем данных, включая метеорологические показатели, спутниковые изображения полей и состав почвы. После обучения система показала высокую точность прогнозов, что подтверждается сравнением с данными Российской академии наук по сельскохозяйственным культурам.

Вихтенко отметила, что наиболее эффективной для проведения расчетов оказалась рекуррентная нейронная сеть, которая обрабатывает временные ряды данных и составляет точные прогнозы. Также использовались различные математические модели, включая регрессионный анализ и аппроксимацию функций.