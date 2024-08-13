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Эксперты предупреждают: Ла-Нинья может усилить ураганы в Атлантике

NOAA: вероятность Ла-Ниньи и её влияние на ураганы в Атлантике
2:01
Наука

Метеорологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили, что явление Эль-Ниньо, связанное с изменением температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, завершилось. В настоящее время температура воды в океане оценивается как нейтральная, что означает отсутствие как Эль-Ниньо, так и его противоположности — Ла-Ниньи, сообщает портал Метеовести.

NOAA: вероятность Ла-Ниньи и её влияние на ураганы в Атлантике
Фото: nasa.gov by NASA, PDM

Эксперты уточняют, что температура в экваториальной зоне Тихого океана сейчас представляет собой смесь холодных и теплых вод. Для возникновения Ла-Ниньи, когда температура морской поверхности в восточной части экваториальной зоны Тихого океана падает на 3-5 °C ниже нормы, температура воды должна снизиться до определенного уровня.

Прогнозы показывают, что процесс охлаждения, необходимый для формирования Ла-Ниньи, может начаться в ближайшие месяцы, хотя он идет медленнее, чем ожидалось. Согласно последним данным, вероятность возникновения Ла-Ниньи в период с сентября по ноябрь, включая конец сезона ураганов, составляет 66%, а вероятность ее продолжения зимой — 74%.

Ученые предупреждают, что охлаждение экваториальных вод Тихого океана может повлиять на климат в отдаленных регионах, в том числе усилить активность ураганов в Атлантике. В этом сезоне США уже столкнулись с двумя ураганами — "Берил" и "Дебби". Прогнозы Университета штата Колорадо предполагают, что в этом году может сформироваться не менее 19 штормов.

Ла-Нинья также сопровождается снижением смещения ветра в атмосфере, что способствует росту и усилению тропических штормов и ураганов. Это может привести к более теплой и сухой зиме на юге и более холодной и влажной зиме на севере США.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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