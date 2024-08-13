Учёные СибГМУ создали уникальный прибор для мониторинга лёгочных заболеваний

ТАСС: учёные СибГМУ разработали прибор для диагностики лёгочных заболеваний

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработали уникальный прибор для контроля состояния пациентов с легочными патологиями, не имеющий аналогов в России. Об этом сообщили в пресс-службе СибГМУ. Разработку планируется протестировать на базе клиник университета и зарегистрировать в 2024 году.

Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer, PDM

Как пояснили в пресс-службе, спирограф предназначен для измерения дыхательных параметров и выявления нарушений в работе легких. Прибор основан на измерении потока воздуха с помощью встроенных ультразвуковых датчиков.

"Телемедицинский спирограф нового поколения "Спиро" представляет собой портативное устройство для контроля состояния пациентов с хроническими легочными заболеваниями. Его разработали специалисты научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика" СибГМУ в рамках программы развития "Приоритет-2030". Прибор будет протестирован в клиниках СибГМУ, а эксперты планируют коммерциализировать разработку и зарегистрировать её в 2024 году", — говорится в сообщении.

Этот прибор позволит пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой лучше контролировать свое состояние, а врачам — более точно корректировать терапию. Кроме того, устройство может использоваться для респираторной реабилитации после перенесенного COVID-19 по рекомендации пульмонолога.