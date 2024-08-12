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Раскрыты подробности сближения Марса и Юпитера в середине августа: как увидеть звёздный дуэт

Московский планетарий анонсировал сближение Марса и Юпитера 14 августа
0:48
Наука

С июля продолжается сближение Марса и Юпитера на небе, в середине августа оно достигнет максимума. В Московском планетарии рассказали, как увидеть звёздный дуэт.

Московский планетарий анонсировал сближение Марса и Юпитера 14 августа
Фото: Московский планетарий is licensed under public domain

"14 августа после полуночи Марс и Юпитер окажутся в тесном сближении, пройдя всего в 18,4 угловых минутах друг от друга — это почти вдвое меньше диска Луны", — уточняется в сообщении.

Это достаточно близко, чтобы поместиться в поле зрения телескопа или бинокля, добавляется в нём.

Планеты наблюдаются всю ночь в созвездии Телец на востоке небосвода. Максимально над горизонтом они поднимаются до высоты 34° к рассвету и исчезают в лучах утреннего солнца.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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