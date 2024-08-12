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Как компьютерные технологии изменили подход к прогнозированию транспортных потоков

МАИ: как компьютерные технологии меняют транспортное планирование
1:36
Наука

За последние десять лет математические модели и компьютерные технологии стали незаменимыми инструментами в изучении и прогнозировании транспортных потоков. Профессор Владимир Судаков из Московского авиационного института (МАИ) рассказал, как эти модели используются для планирования транспортных систем, и пояснил их важность для как автомобильного, так и авиационного транспорта.

По словам профессора Судакова, транспортные модели помогают решать ключевые задачи, такие как определение необходимости открытия нового маршрута или модернизации аэропорта. Например, с их помощью можно прогнозировать успешность нового рейса между двумя аэропортами или оценить потенциальное количество пассажиров. Также модели помогают определить, нужно ли расширять взлётно-посадочные полосы для увеличения пропускной способности аэропорта.

Существует два основных типа моделей транспортных потоков: макромодели и микромодели. Макромодели анализируют общие потоки, такие как движение транспорта на дорогах, тогда как микромодели фокусируются на поведении отдельных транспортных средств. В России достигнуты значительные успехи в разработке макромоделей, которые помогают объяснить, почему строительство новых дорог иногда может ухудшить транспортную ситуацию. В авиации широко применяются модели на основе нечёткой логики, позволяющие учитывать такие неопределённости, как ковидные ограничения или санкции.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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