Как прерывистое голодание активирует клеточную защиту и продлевает жизнь

Nature Cell Biology: прерывистое голодание и его роль в замедлении старения

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института молекулярной биологии и биотехнологии (IMBB) Фонда исследований и технологий Hellas (FORTH), Университета Париж-Сите и Университета Граца раскрыли механизм, через который прерывистое голодание замедляет процессы старения. Данные их исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

Аутофагия, представляющая собой переработку клеточных компонентов, играет важную роль в поддержании клеточного баланса и предотвращении старения. Учёные установили, что прерывистое голодание способствует увеличению уровня спермидина — природного полиамина, который активирует аутофагию и улучшает жизнеспособность клеток.

Исследование включало работу с различными модельными организмами, такими как нематоды, дрожжи, плодовые мушки, мыши и клетки человека. Было показано, что прерывистое голодание запускает аутофагию и продлевает жизнь этих организмов. Однако блокирование синтеза спермидина с помощью ингибиторов устраняет положительное влияние аутофагии на продолжительность жизни.

Кроме того, результаты работы подтверждают, что регулирование аутофагии с помощью спермидина и прерывистого голодания является эволюционно консервативным процессом, что подчёркивает его значимость для поддержания клеточного здоровья у различных видов.

Питание, будь то низкожировая диета, высокожировая диета, переедание или голодание, может оказывать значительное влияние на развитие хронических заболеваний, связанных с возрастом, частота которых, по прогнозам, возрастёт в ближайшие годы. Вмешательства, такие как снижение калорийности и прерывистое голодание, способны замедлить старение и продлить жизнь.