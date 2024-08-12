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Российские ученые обнаружили серьёзные проблемы в лесной отрасли

ЦЭПЛ РАН: российская лесная отрасль сталкивается с нехваткой качественного леса
1:56
Наука

Российские ученые из Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ) бьют тревогу: в лесной отрасли страны наблюдаются серьёзные трудности. Несмотря на огромные лесные ресурсы, деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с острой нехваткой качественного леса, при этом цены на него неуклонно растут. Кандидат сельскохозяйственных наук и научный сотрудник ЦЭПЛ Юрий Гагарин отметил, что большая часть лесозаготовок ведется на ограниченной территории российских лесов, что приводит к быстрому истощению арендуемых участков.

ЦЭПЛ РАН: российская лесная отрасль сталкивается с нехваткой качественного леса
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci, PDM

Директор проектного офиса климатического научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь" Сергей Верховец добавил, что леса с высоким классом бонитета, включающие самые ценные и дорогие деревья, уже вырублены более чем на половине их площадей. Эти деревья особенно привлекательны для деревообработки, так как требуют меньших затрат на переработку. Однако за последние два десятилетия усилия по восстановлению этих лесов были недостаточны.

Чтобы компенсировать дефицит качественного леса, в России активно развиваются генетические лаборатории. В восьми регионах страны действуют такие лаборатории, исследующие ДНК деревьев для улучшения их воспроизводства. Ольга Серикова из ФБУ "Рослесозащита" сообщила, что с 2016 года было проведено около 29 тысяч ДНК-анализов семян, что помогает контролировать качество репродуктивного материала и предотвращать использование поддельных семян. Несмотря на эти усилия, проблема лесовосстановления остаётся острой, особенно в условиях продолжающейся вырубки ценных пород, что требует дальнейших мер для сохранения и восстановления лесных ресурсов.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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