Найден способ спасения российских лесов от полного исчезновения

Учёные выявили серьёзные проблемы в лесовосстановлении России

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные из Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ) обнаружили значительные проблемы в процессе лесовосстановления в стране, что вызывает дефицит качественного леса и рост его стоимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Hammer, PDM

Одной из ключевых проблем является чрезмерная вырубка наиболее ценных и дорогих деревьев, которые легче поддаются обработке, что привело к сокращению арендуемых площадей лесов. Более половины наиболее качественных деревьев уже уничтожено, и на восстановление этих территорий в последние 20 лет уделялось недостаточно внимания.

В ответ на эту проблему, учёные ищут различные способы повышения эффективности лесовосстановления, включая генетическое улучшение пород деревьев. В России уже функционируют восемь лабораторий, занимающихся изучением ДНК деревьев для улучшения их воспроизводства. Так, ФБУ "Рослесозащита" провела около 29 тысяч ДНК-анализов семян с 2016 года, что позволяет контролировать качество репродуктивного материала, сообщают Известия.

Тем не менее, проблемы восстановления лесов остаются актуальными, и от научного сообщества и практиков требуется больше усилий для сохранения и восстановления лесных ресурсов.