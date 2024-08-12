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Найден способ спасения российских лесов от полного исчезновения

Учёные выявили серьёзные проблемы в лесовосстановлении России
1:22
Наука

Российские учёные из Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ) обнаружили значительные проблемы в процессе лесовосстановления в стране, что вызывает дефицит качественного леса и рост его стоимости.

Учёные выявили серьёзные проблемы в лесовосстановлении России
Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Hammer, PDM

Одной из ключевых проблем является чрезмерная вырубка наиболее ценных и дорогих деревьев, которые легче поддаются обработке, что привело к сокращению арендуемых площадей лесов. Более половины наиболее качественных деревьев уже уничтожено, и на восстановление этих территорий в последние 20 лет уделялось недостаточно внимания.

В ответ на эту проблему, учёные ищут различные способы повышения эффективности лесовосстановления, включая генетическое улучшение пород деревьев. В России уже функционируют восемь лабораторий, занимающихся изучением ДНК деревьев для улучшения их воспроизводства. Так, ФБУ "Рослесозащита" провела около 29 тысяч ДНК-анализов семян с 2016 года, что позволяет контролировать качество репродуктивного материала, сообщают Известия.

Тем не менее, проблемы восстановления лесов остаются актуальными, и от научного сообщества и практиков требуется больше усилий для сохранения и восстановления лесных ресурсов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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