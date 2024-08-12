Активная жизнь против деменции: советы от учёных

Учёные выяснили, как хобби и знания защищают от деменции

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования показывают, что для предотвращения деменции важно не только следить за своим физическим состоянием, но и наслаждаться жизнью. Учёные утверждают, что активный образ жизни, здоровое питание и внимательное отношение к своему телу могут существенно снизить риск развития этого опасного заболевания.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Кроме того, исследование выявило, что получение новых знаний и удовольствие также играют ключевую роль в поддержании когнитивного здоровья. Участники эксперимента, которым вводили инъекции дофамина, продемонстрировали значительное улучшение: уровень фермента, который отвечает за разрушение патогенного белка бета-амилоида, заметно возрос. Уже через несколько недель у пациентов улучшилась память и общее самочувствие.

Эти выводы подчеркивают важность комплексного подхода к сохранению здоровья мозга и вдохновляют на активное участие в жизни. Учёные рекомендуют людям не забывать о своих увлечениях и стремиться к новым знаниям, чтобы продлить не только свою жизнь, но и сделать её более насыщенной и радостной.