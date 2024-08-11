Археолог Мэтью Ларсен обнаружил остатки римской тюрьмы в Коринфе, Греция, которая существовала около 1600 лет назад. Это одна из немногих римских тюрем, найденных на территории бывшей Римской империи, сообщает Hesperia.
Идентификация места стала возможна благодаря уникальным граффити, оставленным заключенными на полу, который был потрескан уже во времена укладки. Граффити содержат мольбы и проклятия на греческом языке, обращенные к Богу и правосудию, что подтверждает мрачные условия, в которых находились заключенные. Также были найдены остатки кувшинов и ламп, которые могли бы обеспечивать заключенных водой и светом, а также следы туалета, который, вероятно, использовался заключенными или охранниками. Некоторые надписи предполагают, что заключенные проводили в тюрьме целую зиму, переживая невероятный холод.
Среди других находок — изображения игровых досок, которые могли использоваться заключенными для скоротания времени.
Ларсен отмечает, что надписи рисуют картину тяжелейших условий содержания и призывов к мести против тех, кто заключил людей в это темное место.
Коринф — древнегреческий полис и современный город на Коринфском перешейке, соединяющем материковую Грецию и полуостров Пелопоннес.
Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.