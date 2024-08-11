Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зафиксирован спрос на перелёты во Владивосток этой осенью
Мало кто знает об этом: как простой хрен может спасти ваш урожай от болезней
Тычино: не стоит оклеивать все стены в комнате одинаковыми обоями
Для бега используйте кроссовки с хорошей амортизацией
Скальпирование Ryzen 9000 привело к повреждению процессора: подробности инцидента
Эксперты рассказали о мошенничестве с фейковыми аккаунтами руководителей компаний
Макароны с яйцом на сковороде: очень простой рецепт для завтрака или лёгкого ужина
Туфли на каблуках: три секрета, как выбрать идеальную и комфортную модель
Потребление алкоголя в России достигло рекордно низкого уровня

Мрачные надписи заключённых помогли определить римскую тюрьму

В Греции обнаружены остатки римской тюрьмы
1:24
Наука

Археолог Мэтью Ларсен обнаружил остатки римской тюрьмы в Коринфе, Греция, которая существовала около 1600 лет назад. Это одна из немногих римских тюрем, найденных на территории бывшей Римской империи, сообщает Hesperia.

В Греции обнаружены остатки римской тюрьмы
Фото: commons.wikimedia.org by Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0

Идентификация места стала возможна благодаря уникальным граффити, оставленным заключенными на полу, который был потрескан уже во времена укладки. Граффити содержат мольбы и проклятия на греческом языке, обращенные к Богу и правосудию, что подтверждает мрачные условия, в которых находились заключенные. Также были найдены остатки кувшинов и ламп, которые могли бы обеспечивать заключенных водой и светом, а также следы туалета, который, вероятно, использовался заключенными или охранниками. Некоторые надписи предполагают, что заключенные проводили в тюрьме целую зиму, переживая невероятный холод.

Среди других находок — изображения игровых досок, которые могли использоваться заключенными для скоротания времени.

Ларсен отмечает, что надписи рисуют картину тяжелейших условий содержания и призывов к мести против тех, кто заключил людей в это темное место.

Коринф — древнегреческий полис и современный город на Коринфском перешейке, соединяющем материковую Грецию и полуостров Пелопоннес.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов

Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.

Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сравнили линолеум и паркет, и вот что получилось
Сравнили линолеум и паркет, и вот что получилось
Последние материалы
Зафиксирован спрос на перелёты во Владивосток этой осенью
Мало кто знает об этом: как простой хрен может спасти ваш урожай от болезней
В Греции обнаружены остатки римской тюрьмы
Тычино: не стоит оклеивать все стены в комнате одинаковыми обоями
Для бега используйте кроссовки с хорошей амортизацией
Скальпирование Ryzen 9000 привело к повреждению процессора: подробности инцидента
Эксперты рассказали о мошенничестве с фейковыми аккаунтами руководителей компаний
Макароны с яйцом на сковороде: очень простой рецепт для завтрака или лёгкого ужина
Туфли на каблуках: три секрета, как выбрать идеальную и комфортную модель
Потребление алкоголя в России достигло рекордно низкого уровня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.