Мрачные надписи заключённых помогли определить римскую тюрьму

В Греции обнаружены остатки римской тюрьмы

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Археолог Мэтью Ларсен обнаружил остатки римской тюрьмы в Коринфе, Греция, которая существовала около 1600 лет назад. Это одна из немногих римских тюрем, найденных на территории бывшей Римской империи, сообщает Hesperia.

Фото: commons.wikimedia.org by Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0

Идентификация места стала возможна благодаря уникальным граффити, оставленным заключенными на полу, который был потрескан уже во времена укладки. Граффити содержат мольбы и проклятия на греческом языке, обращенные к Богу и правосудию, что подтверждает мрачные условия, в которых находились заключенные. Также были найдены остатки кувшинов и ламп, которые могли бы обеспечивать заключенных водой и светом, а также следы туалета, который, вероятно, использовался заключенными или охранниками. Некоторые надписи предполагают, что заключенные проводили в тюрьме целую зиму, переживая невероятный холод.

Среди других находок — изображения игровых досок, которые могли использоваться заключенными для скоротания времени.

Ларсен отмечает, что надписи рисуют картину тяжелейших условий содержания и призывов к мести против тех, кто заключил людей в это темное место.

Коринф — древнегреческий полис и современный город на Коринфском перешейке, соединяющем материковую Грецию и полуостров Пелопоннес.