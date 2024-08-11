Могилы древних воинов с оружием обнаружены в Суздале

Раскопки в Суздале раскрыли тайны древней Руси

Суздальская экспедиция Института археологии РАН и Государственного исторического музея обнаружила более 50 нетронутых захоронений и множество артефактов, включая оружие, ювелирные изделия и конное снаряжение, что проливает свет на социальную и культурную динамику этого периода, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Suzdal traveler, CC BY-SA 4.0

Особо значимыми стали находки в могилах, где были обнаружены останки воинов с боевыми топорами и конским снаряжением, что свидетельствует о высоком статусе погребённых.

Захоронения XI века с хорошо сохранившимися артефактами, в том числе крайне редкими для этого региона элементами конской экипировки, указывают на тесные культурные связи с соседними народами и важность воинской доблести в местной иерархии. Эти открытия позволяют лучше понять сложную социальную структуру и культурные влияния, существовавшие в то время на территории Суздаля.

Суздаль — город-заповедник во Владимирской области России, административный центр Суздальского района. Основан не позднее конца X века.