Найдено сходство людей и кур: одинаково проявляем эмоции

Цвет кожи на мордах кур может рассказать об их эмоциях

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Université de Tours провели исследование, которое показало, что цвет кожи на мордах кур может меняться в зависимости от их эмоционального состояния, сообщает Applied Animal Behaviour Science.

Фото: flickr.com by mazaletel, CC BY 2.0

В ходе экспериментов с курами породы Сассекс, продолжавшихся три недели, было выявлено, что при стрессовых ситуациях, таких как ловля, кожа на мордах кур сильно краснела, а при положительных эмоциях, например, при получении угощения, цвет также изменялся, но менее интенсивно. В покое кожа оставалась светлой.

В другом эксперименте исследователи постепенно приучали кур к присутствию человека, что привело к тому, что их кожа сохраняла светлый цвет в его присутствии, что свидетельствует о спокойном восприятии.

Эти открытия могут помочь в улучшении оценки благополучия животных и открывают новые пути для изучения коммуникации между курами, включая их социальные взаимодействия и возможные сигналы доминирования и подчинения.

Курица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.