Чёрное море на грани катастрофы: моющие средства угрожают экосистеме

Совместное исследование Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПБ ФИЦ РАН) и Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН выявило крайне высокие концентрации моющих средств в акваториях российской части Черного моря.
На нескольких участках концентрация превышает допустимые нормы в 13-15 раз, что создает угрозу для морской флоры и фауны, в частности для мидий, чья среда обитания сильно изменяется под воздействием этих веществ.
Рост концентрации моющих средств связан с пандемией COVID-19, когда использование дезинфицирующих средств значительно увеличилось. Эти вещества способны проникать через мембраны клеток, изменяя кислотность как окружающей среды, так и тканей организмов, что негативно сказывается на экосистеме Черного моря, сообщает ТАСС.
Ученые предложили методы мониторинга и борьбы с экологическими последствиями, включая разработку биоиндикации с использованием миниатюрных зондов, меры по утилизации токсичных веществ, а также повышение осведомленности населения о вреде моющих средств.
Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.