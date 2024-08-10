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Чёрное море на грани катастрофы: моющие средства угрожают экосистеме

Обнаружена высокая концентрация моющих средств в Чёрном море
1:27
Наука

Совместное исследование Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПБ ФИЦ РАН) и Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН выявило крайне высокие концентрации моющих средств в акваториях российской части Черного моря.

Обнаружена высокая концентрация моющих средств в Чёрном море
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

На нескольких участках концентрация превышает допустимые нормы в 13-15 раз, что создает угрозу для морской флоры и фауны, в частности для мидий, чья среда обитания сильно изменяется под воздействием этих веществ.

Рост концентрации моющих средств связан с пандемией COVID-19, когда использование дезинфицирующих средств значительно увеличилось. Эти вещества способны проникать через мембраны клеток, изменяя кислотность как окружающей среды, так и тканей организмов, что негативно сказывается на экосистеме Черного моря, сообщает ТАСС.

Ученые предложили методы мониторинга и борьбы с экологическими последствиями, включая разработку биоиндикации с использованием миниатюрных зондов, меры по утилизации токсичных веществ, а также повышение осведомленности населения о вреде моющих средств.

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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