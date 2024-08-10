Эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко разделил все опасные приложения для смартфона на пять категорий. Он объяснил агентству "Прайм", что предпринять в случае их обнаружения.
Все программы должны устанавливаться из App Store, Google Play, Huawei AppGallery и им подобных магазинов приложений за редким исключением вроде попавших под санкции банковских сервисов (с ними будьте особенно внимательны!).
"Приложения, запрашивающие доступ к камере, микрофону, сетевому трафику и файловому хранилищу могут привести к утечке личных данных, краже биометрии, отслеживанию местоположения пользователя, прослушиванию телефонных разговоров и несанкционированной записи происходящего, даже когда телефон находится в режиме покоя, то есть не используется активно, а просто лежит на столе", — пояснил собеседник издания.
Эта опция предназначена для эксплуатации смартфона пользователями с ограниченными возможностями здоровья, но вредоносное ПО может её использовать для чтения переписки и кражи паролей.
Приложения, запрашивающие права администратора (суперпользователя или рут (root) получают абсолютный доступ к телефону — тем и опасны. Кроме того, получив root-права, вы лишаетесь гарантии.
Они имитируют популярные сервисы или приложения, и тоже могут получить несанкционированный доступ к важным данным.
Безопасность приложения можно оценить по репутации разработчика, наличию сертификатов безопасности SSL или TLS. Не помешает изучить политику конфиденциальности приложения, в которой должно быть указано, какие данные оно собирает и зачем.
Если вы обнаружите на своём устройстве подозрительное приложение, сразу отключите интернет — как мобильный, так и через Wi-Fi — и определение геолокации. До удаления зловреда не запускайте онлайн-банкинг.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.