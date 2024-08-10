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Названы самые опасные приложения для смартфонов, немедленно отключите интернет и удалите их

Эксперт Черненко перечислил пять категорий опасных приложений на телефоне
2:11
Наука » Технологии

Эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко разделил все опасные приложения для смартфона на пять категорий. Он объяснил агентству "Прайм", что предпринять в случае их обнаружения.

Эксперт Черненко перечислил пять категорий опасных приложений на телефоне
Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, CC0

Из неизвестных источников

Все программы должны устанавливаться из App Store, Google Play, Huawei AppGallery и им подобных магазинов приложений за редким исключением вроде попавших под санкции банковских сервисов (с ними будьте особенно внимательны!).

Запрашивающие ненужные разрешения

"Приложения, запрашивающие доступ к камере, микрофону, сетевому трафику и файловому хранилищу могут привести к утечке личных данных, краже биометрии, отслеживанию местоположения пользователя, прослушиванию телефонных разговоров и несанкционированной записи происходящего, даже когда телефон находится в режиме покоя, то есть не используется активно, а просто лежит на столе", — пояснил собеседник издания.

Использующие специальные возможности

Эта опция предназначена для эксплуатации смартфона пользователями с ограниченными возможностями здоровья, но вредоносное ПО может её использовать для чтения переписки и кражи паролей.

Требующие root-прав

Приложения, запрашивающие права администратора (суперпользователя или рут (root) получают абсолютный доступ к телефону — тем и опасны. Кроме того, получив root-права, вы лишаетесь гарантии.

Фишинговые приложения

Они имитируют популярные сервисы или приложения, и тоже могут получить несанкционированный доступ к важным данным.

Безопасность приложения можно оценить по репутации разработчика, наличию сертификатов безопасности SSL или TLS. Не помешает изучить политику конфиденциальности приложения, в которой должно быть указано, какие данные оно собирает и зачем.

Если вы обнаружите на своём устройстве подозрительное приложение, сразу отключите интернет — как мобильный, так и через Wi-Fi — и определение геолокации. До удаления зловреда не запускайте онлайн-банкинг.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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