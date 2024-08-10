Учёные объяснили, как циклы солнечной активности провоцируют войны и революции на Земле

Астрофизик Марат Абубекеров оценил влияние активности Солнца на геополитику

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Советский учёный Александр Чижевский утверждал, что всплески солнечной активности провоцируют войны, революции, стихийные бедствия, катастрофы, эпидемии и тому подобные события. Прямо сейчас Солнце вышло на пик очередного 11-летнего цикла — и мир словно сошёл с ума, подойдя вплотную к глобальному конфликту.

Фото: NASA is licensed under public domain

Неужели наше светило оказывает такое сильное влияние на умонастроения людей, или это больше похоже на астрологию? Старший научный сотрудник отдела звёздной астрофизики МГУ им. М. В. Ломоносова (Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга) кандидат физико-математических наук Марат Абубекеров расставил все точки над "i".

"Известно, что Солнце влияет на нас. Чижевский же доказал всё это. И он сделал такие лонгитюдные исследования, провёл — и у него очень чётко легли на годы солнечной активности все кризисные годы: революции, войны, прочие кризисы", — подтвердил он в разговоре с NewsInfo.Ru.

"Он же когда пришёл к Циолковскому (Чижевский же был учеником Циолковского), и все смеялись над его работой, вообще над поставленной темой — он хотел посмотреть, влияет ли Солнце на жизнь именно человека, — по сути дела это какая-то астрология. Как Солнце влияет? Ну, оно светит, даёт энергию — соответственно, формируются белки, сахароза, растения растут, мы их съедаем и прочее. Чтобы виноград был спелым, необходимо побольше солнца, помидоры были спелые — это всё понятно. А он поставил совершенно по-другому вопрос: может, Солнце более глубоко влияет — влияет именно на человека и общество? То есть постановка вопроса была астрологическая. И физики, сообщество, над ним просто смеялись. А единственным, кто его поддержал, был Константин Эдуардович Циолковский. Он ему сказал: "Собирай материалы и пиши, проверим". И он стал кропотливо собирать материал как раз, смотреть события, которые происходили в обществе в годы солнечной активности, и с удивлением увидел, что они повторяются так же, как и солнечный цикл, а на пики всегда приходятся — бывает, прямо очень активная, не просто активная, а повышенная активность Солнца — то вот там как раз. И французские революции все ложатся, Великая Отечественная война, гражданская война — это всё приходится на годы активности", — рассказал собеседник издания.

"У Солнца активность усиливается каждые 11 лет — у него происходит переполюсовка. То есть вот у Земли, мы знаем, есть Северный и Южный магнитные полюсы, а у Солнца происходит переполюсовка. В этот момент выходят на поверхность магнитные трубки — как сказать, потоки магнитного поля, — они замедляют конвекцию в верхних слоях атмосферы, и для нас они воспринимаются как тёмные пятна, а на самом деле происходит просто переполюсовка Солнца каждые 11 лет", — объяснил он.

Эта переполюсовка, сопровождающаяся возмущениями геомагнитного поля, запускает события на Земле. "Когда объявляют войну или какие-то проводят политические акции — на Солнце не ориентируются. Просто-напросто Солнце влияет таким образом, что именно оно побуждает жажду перемен или какие-то всплески агрессии. И Чижевский сказал, что они коррелируют с переполюсовкой Солнца, с годами солнечной активности. И это не только войны — известно, что количество всяких инфарктов, инсультов, количество вспышек эпидемий тоже коррелирует с солнечной активностью. Это врачи все знают, кардиологи, что в годы солнечной активности количество инфарктов возрастает в три раза", — заметил астрофизик.

Учение Чижевского — на грани науки, признал Абубекеров. "Но, тем не менее, вот эти лонгитюдные исследования подтвердили, а факт — вещь упрямая, что сделаешь", — заключил он.