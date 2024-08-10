Геологи пробурили 1268 метров под Атлантикой, открыв новые данные о мантийных породах и биосфере Земли

Команда геологов достигла рекордной глубины бурения в Атлантике

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда геологов провела уникальное бурение, достигнув рекордной глубины 1268 метров под земной корой в районе Срединно-Атлантического хребта. Это место, где сходятся Евразийская и Североамериканская тектонические плиты, позволило извлечь 71% мантийной породы — перидотита, структура которого напоминает карамель.

Фото: flickr.com by Alexandre Duret-Lutz, CC BY-SA 2.0

Однако, в отличие от исходного состояния мантии, извлечённый образец претерпел серпентинизацию, приобретя вид, схожий с змеиной кожей. Также были обнаружены другие виды пород, что поставило под сомнение чёткое разграничение между корой и мантией. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, открывают новые перспективы для понимания геологической структуры и биосферы Земли.

Группа из 30 исследователей анализировала образцы на корабле, собирая микробы, обитающие на различных уровнях морского дна. Они начали исследование химических реакций, которые способствуют синтезу водорода и других жизненно важных молекул, необходимых для жизни на таких глубинах.