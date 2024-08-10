Каждый сможет стать космонавтом на 10 дней: в России откроют туры на МКС

"Главкосмос" анонсировал программу коммерческих полетов на МКС

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

АО "Главкосмос", представляющее Госкорпорацию "Роскосмос" на международной арене, анонсировало запуск новой программы коммерческих полетов на Международную космическую станцию (МКС).

Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

Первая миссия запланирована на III-IV квартал 2025 года, с запуском с космодрома Байконур. Полет до МКС займет около трех часов, и участники проведут на орбите 10 дней в составе профессионального экипажа. Подготовка к полету продлится около 10 месяцев, включая 4-5 месяцев активных тренировок в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке.

Для участия не требуются специальные знания, все необходимые навыки будут изучены в рамках курса. Обучение будет проходить на русском или английском языках, с возможностью перевода. Большое внимание уделяется безопасности: участники пройдут медицинское освидетельствование, а для них будет изготовлено индивидуальное оборудование, включая персональные скафандры. После возвращения на Землю предусмотрена недельная реабилитация.

Этот проект, координируемый "Главкосмосом" с 1985 года, предлагает уникальную возможность увидеть Землю из космоса и испытать себя в роли космонавта.