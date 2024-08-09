Тюменцы бьют тревогу: уровень воды в Туре опустился до критического минимума

Тюменцы обеспокоены критическим уровнем воды в Туре

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Ситуация с уровнем воды в реке Тура, которая протекает через Тюмень, вызывает серьезное беспокойство среди местных жителей. В июле уровень воды в реке упал до критического минимума, что привело к активизации гражданских инициатив.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, CC BY-SA 4.0

Тюменцы требуют срочных мер по спасению реки, включая выделение средств на ее очистку и отказ от строительства межвузовского кампуса, который может усугубить ситуацию.

Однако, несмотря на тревожные настроения, проблема не так проста. Специалисты утверждают, что расчистка реки только в пределах Тюменской области не решит проблему, так как река является федеральным объектом и протекает также по территории Свердловской области. Отсутствие четкого регламента действий и сложность согласования с федеральными властями затрудняют принятие необходимых мер. Некоторые эксперты связывают обмеление реки с хозяйственной деятельностью и изменениями в экосистеме, указывая на необходимость комплексного подхода к решению проблемы, сообщает nashgorod.ru.

Власти региона уже обращались за федеральной поддержкой, однако бюджетирование на расчистку Туры пока не получено.