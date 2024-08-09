Вселенная могла исчезнуть до своего появления: шокирующая теория физиков

Физики исследуют причины возможной нестабильности Вселенной

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Вселенная, наполненная полем Хиггса, которое придает частицам массу, по теории может быть нестабильной, сообщает arXiv.

Фото: Openverse by Dylan O'Donnell, CC0

В ранней Вселенной теоретически могли существовать первичные черные дыры, которые могли спровоцировать нестабильность поля Хиггса, что в свою очередь привело бы к исчезновению Вселенной еще до её существования. Однако этого не произошло, и физики пытаются понять, почему.

Они рассматривают две основные гипотезы: либо современные модели Вселенной неверны, и первичных черных дыр не существовало, либо мы не до конца понимаем природу поля Хиггса, и могут быть неучтенные законы физики или частицы, которые объясняют, почему Вселенная продолжает существовать.