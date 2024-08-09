Вселенная, наполненная полем Хиггса, которое придает частицам массу, по теории может быть нестабильной, сообщает arXiv.
В ранней Вселенной теоретически могли существовать первичные черные дыры, которые могли спровоцировать нестабильность поля Хиггса, что в свою очередь привело бы к исчезновению Вселенной еще до её существования. Однако этого не произошло, и физики пытаются понять, почему.
Они рассматривают две основные гипотезы: либо современные модели Вселенной неверны, и первичных черных дыр не существовало, либо мы не до конца понимаем природу поля Хиггса, и могут быть неучтенные законы физики или частицы, которые объясняют, почему Вселенная продолжает существовать.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.