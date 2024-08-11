Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

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За период с 2004 по 2014 годы количество связанных с ними госпитализаций увеличилось с 7 до 20%, при этом все случаи были связаны с острым или хроническим гепатотоксическим поражением печени.

Люди принимают эти добавки по своей инициативе, часто полагая, что они помогают при конкретных заболеваниях: куркума — при болях в суставах и артрите, красный дрожжевой рис — для сердечного здоровья, а зеленый чай — для повышения энергии. Однако эти вещества гепатотоксичны и представляют смертельную угрозу при передозировке или хроническом употреблении. Хроническое гепатотоксичное поражение печени может быть фатальным, если не произвести своевременную трансплантацию.

Ключевая проблема заключается в том, что эти добавки распространяются свободно, без адекватного регулирования, и поэтому люди не воспринимают их как потенциальную угрозу. В результате, при сборе анамнеза врачи часто не учитывают их употребление, что существенно осложняет постановку правильного диагноза.

Никогда не проводилось полноценных клинических исследований влияния популярных пищевых добавок на организм человека в высоких дозах. Это связано с отсутствием нормативной базы, многообразием этих веществ и сложностью определения индивидуальной дозы. Ученые настаивают на введении минимального контроля над распространением потенциально токсичных добавок, чтобы обеспечить безопасность пациентов и облегчить диагностику.

Общественное здоровье требует равновесия между доступностью пищевых добавок и научно обоснованным регулированием. Введение эффективного надзора и просвещения населения об опасностях неконтролируемого употребления таких веществ может предотвратить тысячи госпитализаций и сохранить жизни. Это требует тесного сотрудничества между учеными, регуляторами и общественностью для обеспечения безопасности и информированности потребителей.