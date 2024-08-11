В "скором" Cybertruck нет места для больного

Всегда пустая: В скорой на базе Cybertruck нет места для пациента

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

В американском городе Лейквуд стартовала необычная инициатива: на улицах появилась электрическая карета скорой помощи, созданная на платформе Cybertruck.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Волонтерская организация Hatzulas Nefashos пожертвовала это высокотехнологичное транспортное средство, стоимостью 100 000 долларов, с полным комплектом атрибутов, включая эмблему, аварийные сирены и соответствующую раскраску кузова.

Несмотря на очевидные преимущества, критики уже выразили сомнения по поводу эффективности такого решения. Особенности дизайна внедорожника, по их мнению, ограничивают его способность выполнять традиционные задачи скорой помощи. Кузов, спроектированный для перевозки грузов, не приспособлен для носилок, что создает логистические трудности при транспортировке пациентов. Хотя машина может быть полезна для доставки людей с относительно легкими травмами, таких как растяжения или порезы.

Даже умелая интеграция бортовой электросети для питания медицинского оборудования, как, например, дефибриллятора, теряет смысл без соответствующей внутренней конфигурации для безопасного размещения пациентов. Надежды на полноценное функционирование электрической скорой помощи требуют всестороннего пересмотра дизайна, гармонизирующего инновации с конкретными потребностями экстренной медицинской помощи. Только так можно преодолеть разрыв между амбициозной концепцией и практической эффективностью.