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Учёные: "Кричащая женщина" умерла страшной смертью

Кричит не просто так: учёные заявили о страшной смерти "Кричащей женщины"
2:18
Наука

Ученые из Каирского университета завершили детальное исследование знаменитой мумии, известной как "Кричащая женщина", чтобы разгадать ее таинственное происхождение. Открытая челюсть, привлекшая внимание исследователей с момента обнаружения в 1935 году, вызывала споры, которые теперь получили новый свет.

Кричит не просто так: учёные заявили о страшной смерти "Кричащей женщины"
Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Первоначально большинство экспертов полагало, что это следствие небрежности бальзамировщиков, оставивших рот открытым, что и придало лицу мумии ее характерный вид. Однако новое исследование опровергает это предположение.

Мумия была найдена в гробнице фараона Сенмута, среди членов его семьи, и украшена золотыми и серебряными кольцами со скарабеями, а также роскошным париком из волокон финиковой пальмы, обработанных минералами для достижения жесткости и блеска, имитируя молодые, здоровые волосы. Под париком обнаружены следы тщательного ухода.

Женщина, умершая в возрасте 48 лет, что считалось преклонным возрастом в Египте 3500 лет назад, имела признаки легкого артрита и проблем с зубами, но не носила следов serious травм. Удивительным образом, ее внутренние органы не были извлечены, что прямо противоречит традиционным практикам мумификации Нового царства (1550-1069 гг. до н. э.). Анализ кожи выявил присутствие редких и дорогих для той эпохи веществ — ладана и можжевельника. Эти открытия убедительно опровергают версию о небрежности бальзамировщиков: мумия была создана с намеренной открытостью рта.

Исследование подводит к выводу, что создатели мумии сознательно отступили от традиционных ритуалов, возможно, чтобы подчеркнуть важность или уникальность этой женщины. Открытие внутренних органов, украшений и тщательного ухода за волосами свидетельствует о высоком социальном статусе и особом отношении к умершей. "Кричащая женщина" теперь предстает не как ошибка древних мастеров, а как уникальное художественное выражение, сохраняющее тайну своей истории.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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