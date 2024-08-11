Учёные: "Кричащая женщина" умерла страшной смертью

Кричит не просто так: учёные заявили о страшной смерти "Кричащей женщины"

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Каирского университета завершили детальное исследование знаменитой мумии, известной как "Кричащая женщина", чтобы разгадать ее таинственное происхождение. Открытая челюсть, привлекшая внимание исследователей с момента обнаружения в 1935 году, вызывала споры, которые теперь получили новый свет.

Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Первоначально большинство экспертов полагало, что это следствие небрежности бальзамировщиков, оставивших рот открытым, что и придало лицу мумии ее характерный вид. Однако новое исследование опровергает это предположение.

Мумия была найдена в гробнице фараона Сенмута, среди членов его семьи, и украшена золотыми и серебряными кольцами со скарабеями, а также роскошным париком из волокон финиковой пальмы, обработанных минералами для достижения жесткости и блеска, имитируя молодые, здоровые волосы. Под париком обнаружены следы тщательного ухода.

Женщина, умершая в возрасте 48 лет, что считалось преклонным возрастом в Египте 3500 лет назад, имела признаки легкого артрита и проблем с зубами, но не носила следов serious травм. Удивительным образом, ее внутренние органы не были извлечены, что прямо противоречит традиционным практикам мумификации Нового царства (1550-1069 гг. до н. э.). Анализ кожи выявил присутствие редких и дорогих для той эпохи веществ — ладана и можжевельника. Эти открытия убедительно опровергают версию о небрежности бальзамировщиков: мумия была создана с намеренной открытостью рта.

Исследование подводит к выводу, что создатели мумии сознательно отступили от традиционных ритуалов, возможно, чтобы подчеркнуть важность или уникальность этой женщины. Открытие внутренних органов, украшений и тщательного ухода за волосами свидетельствует о высоком социальном статусе и особом отношении к умершей. "Кричащая женщина" теперь предстает не как ошибка древних мастеров, а как уникальное художественное выражение, сохраняющее тайну своей истории.