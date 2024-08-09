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МС-21 получит более широкий салон, чем Боинг

Российский МС-21: Больше пространства и прочие отличия от американских Боингов
Наука

Недавно стали известны новые детали об импортозамещенном самолете МС-21, разрабатываемом специалистами ПАО "Яковлев". Оказывается, его салон будет более просторным, чем у американского Boeing 737, а размер иллюминаторов на 30% крупнее, чем у европейского Airbus A320.

Российский МС-21: Больше пространства и прочие отличия от американских Боингов
Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, CC BY-SA 3.0

Широкий фюзеляж МС-21 позволит разместить шесть пассажирских кресел в одном ряду, а проход между ними будет достаточно широким, чтобы два человека или пассажир и бортпроводник с продуктовой тележкой могли свободно разойтись. Для сравнения, фюзеляж МС-21 имеет ширину 4,06 метра, что на 30 см больше, чем у Boeing 737, и на 11 см больше, чем у Airbus A320.

Ранее сообщалось, что серийно выпускаемые МС-21 будут оснащены антропометрическими салонами, которые будут иметь пониженный уровень шума, немного уменьшенные, но удобные туалеты, а также пассажирскими креслами увеличенного размера.

Согласно информации от отдела по эскизному проектированию "Яковлева", старт летных испытаний перспективного МС-21 запланирован на конец текущего года. В создании самолета участвуют около 20 000 предприятий, из которых 56 являются ключевыми поставщиками.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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