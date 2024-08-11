В России тестируют новые средства связи для отдалённых регионов

Ученые из Санкт-Петербургского университета коммуникаций разработали инновационное устройство обеспечения связи, специально предназначенное для поселка Тикси в Якутии. Прибор, названный "АЛИСА-С", уже отправлен на испытания в этот отдаленный регион.
По информации представителя ВУЗа Андрея Степанова, "АЛИСА-С" позволяет осуществлять отправку голосовых и текстовых сообщений на расстояние до 15 км. Всего в Тикси доставлено 12 таких устройств, которые в перспективе смогут обеспечить связью населенный пункт с населением до 5 тысяч человек.
Кроме того, "АЛИСА-С" имеет возможность передачи небольших изображений, хотя и с ограниченной скоростью. При полном развертывании сети, она сможет обеспечивать связью не только населенный пункт, но и работать с элементами "умного дома" и метеостанциями.
Одним из ключевых преимуществ передатчиков "АЛИСА-С" является отсутствие абонентской платы и независимость от базовых станций. Приборы могут работать от батареек, аккумуляторов и даже паэурбанков, что делает их еще более универсальными.
Помимо "АЛИСА-С", специалисты из питерского университета доставили в Тикси на испытания дополнительное оборудование, включая модем для управления воздушными беспилотниками, спутниковый приемник и станцию спутниковой связи "СНАРК-100Р".
Последняя уже развернута на возвышенности рядом с Тикси и обеспечивает сеть гибридного типа, соединившую поселок с Санкт-Петербургом и другими городами европейской части России. Это позволит существенно улучшить качество связи в регионе и mởить новые возможности для развития инфраструктуры.
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