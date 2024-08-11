Logitech презентовало "Вечную мышь" по подписке

Компания Logitech представила инновационную концепцию под названием "Вечная мышь" (Forever Mouse), которая призвана революционизировать подход к производству компьютерных мышей.
Генеральный директор компании Ханнеке Фабер представила это устройство как решение с предельно долгим сроком службы, которое может прослужить пользователю всю жизнь.
Согласно концепции, пользователь заплатит за устройство только один раз, а затем будет оплачивать подписку, чтобы мышь сохраняла свою функциональность. Компания Logitech не скрывает своей финансовой заинтересованности в этом проекте, но подчеркивает его пользу для экологии. Если пользователям не придется регулярно менять мыши и клавиатуры, чтобы получить новые и продвинутые модели, количество электронного мусора на планете уменьшится.
Для достижения этой цели компания планирует выпускать мыши с большим количеством резервных функций и кнопок, что позволит адаптировать их под новые задачи путем обновлений программного обеспечения. Сама мышь будет очень качественной, но немного проще, чем флагманские модели. Упор будет сделан на долговечность, а базовые функции будут доступны всегда.
Расширенные возможности будут доступны только при наличии платной подписки, что позволит пользователю самому решать, за что ему платить и когда. Этот подход не новый для Logitech, многие устройства этого бренда изначально спроектированы так, чтобы в них можно было менять настройки и получать интересные обновления прошивок.
Концепция "Вечной мыши" также не является новинкой в плане бизнес-модели. Многие производители уже используют подобный подход, предлагая пользователям возможность добавления экзотических функций за счет нестандартных настроек мышей и клавиатур. Однако Logitech надеется, что ее концепция станет новым стандартом в индустрии.
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