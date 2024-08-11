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Россия запустит конвеерное производство спутников

Поставят на конвеер: "Роскосмос" сообщил о старте серийного производства спутников
1:38
Наука

Российская космическая отрасль готовится к значительному прорыву в области серийного производства спутников. Как сообщил первый заместитель главы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов в интервью корреспонденту "Интерфакса", в ближайшее время в России начнется массовое производство спутников.

Поставят на конвеер: "Роскосмос" сообщил о старте серийного производства спутников
Фото: NASA is licensed under Public Domain

Для реализации этого проекта были выбраны две производственные площадки: железногорский "Решетнев" и НПО им. Лавочкина в Химках. На этих мощностях будут выпускаться различные семейства спутников связи.

НПО им. Лавочкина уже приступило к работам над пилотным проектом по созданию первых трех спутников, которые будут запущены в производство. Два из этих аппаратов будут оснащены оптико-электронным оборудованием, а на борту третьего будет размещен радиолокатор.

В свою очередь, "Решетнев" будет заниматься промышленным выпуском спутников, предназначенных для обеспечения коммуникаций интернета вещей и широкополосного доступа к сети Интернет. Это будут программы "Марафон-IoT" и "Скиф" соответственно.

Перевод производства на конвейер будет осуществлен в две фазы. В ходе первой фазы, которая начнется в 2027 году, производственные площадки выйдут на уровень производства около 100 спутников в год, с параллельной отладкой технологии. Затем выпуск будет увеличен до одного аппарата в день. Этот амбициозный план позволит России стать одним из лидеров в области серийного производства спутников.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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