Россия запустит конвеерное производство спутников

Поставят на конвеер: "Роскосмос" сообщил о старте серийного производства спутников

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская космическая отрасль готовится к значительному прорыву в области серийного производства спутников. Как сообщил первый заместитель главы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов в интервью корреспонденту "Интерфакса", в ближайшее время в России начнется массовое производство спутников.

Фото: NASA is licensed under Public Domain

Для реализации этого проекта были выбраны две производственные площадки: железногорский "Решетнев" и НПО им. Лавочкина в Химках. На этих мощностях будут выпускаться различные семейства спутников связи.

НПО им. Лавочкина уже приступило к работам над пилотным проектом по созданию первых трех спутников, которые будут запущены в производство. Два из этих аппаратов будут оснащены оптико-электронным оборудованием, а на борту третьего будет размещен радиолокатор.

В свою очередь, "Решетнев" будет заниматься промышленным выпуском спутников, предназначенных для обеспечения коммуникаций интернета вещей и широкополосного доступа к сети Интернет. Это будут программы "Марафон-IoT" и "Скиф" соответственно.

Перевод производства на конвейер будет осуществлен в две фазы. В ходе первой фазы, которая начнется в 2027 году, производственные площадки выйдут на уровень производства около 100 спутников в год, с параллельной отладкой технологии. Затем выпуск будет увеличен до одного аппарата в день. Этот амбициозный план позволит России стать одним из лидеров в области серийного производства спутников.