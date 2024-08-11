Учёные адаптируют токсоплазму для доставки лекарств в организм

Паразиты для здоровья: биологи адаптируют токсоплазму для доставки лекарств

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из международной исследовательской группы достигли значительного прорыва в области биотехнологий, успешно модифицировав возбудителя токсоплазмоза для переноса полезных белков.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Этот инновационный подход открывает новые возможности для использования опасного паразита в качестве полезного медицинского инструмента. В частности, планируется использовать его для лечения заболеваний мозга, включая такие серьезные состояния, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Мозг человека является одним из наиболее защищенных органов тела благодаря наличию гематоэнцефалического барьера. Эта сложная система блокирует проникновение в мозг различных веществ, поступающих с кровотоком, что затрудняет лечение многих заболеваний мозга. Однако природа уже создала механизм обхода этого ограничения, и ученым удалось найти способ использовать его в своих интересах — с помощью токсоплазмы.

В процессе эволюции паразит токсоплазма приобрел способность проникать в мозг носителей, что позволяет ему оказывать влияние на их поведение. Это необходимо для размножения и переноса паразита из тел грызунов в организмы хищников, обычно кошачьих, где существуют идеальные условия для его существования. Исследователи решили использовать этот паразит для доставки в мозг белка MeCP2, который является перспективным кандидатом для лечения редкого генетического неврологического заболевания — синдрома Ретта.

Однако существует сложность — сам паразит по-прежнему представляет угрозу для мозга. Поэтому следующим этапом исследований будет разработка механизма самоуничтожения токсоплазмы. Она должна доставить лекарство в мозг и затем оперативно ликвидироваться, чтобы не нанести урона этому чувствительному органу. Этот подход имеет огромный потенциал для лечения различных заболеваний мозга и может стать важным шагом в развитии новых методов лечения.